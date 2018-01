Feuer-Drama bei GZSZ! Bedeutet Johns (Felix von Jascheroff, 35) kleine Unachtsamkeit das Aus für den Party-Hotspot im Kolle-Kiez? Seit zehn Jahren gehört das Mauerwerk in einer alten Fabrikhalle zur beliebten Soap. Superstars wie Ed Sheeran (26), Vanessa Mai (25) oder Mando Diao standen dort schon auf der Bühne. In der Silvesternacht fängt es dann plötzlich an zu brennen – und John ist mittendrin.