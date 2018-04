Er ist ein fröhlicher Gute-Laune-Mensch und ein echter Strahlemann! Und das, obwohl der TV-Koch Alexander Herrmann (46) schon sehr früh einen harten Schicksalsschlag verkraften musste: Im Alter von neun Jahren verlor der The Taste-Star seine Eltern bei einem Autounfall und lebte fortan bei seiner Tante und seinem Onkel. Von diesem schlimmen Erlebnis hat sich Alexander aber nicht unterkriegen lassen – ganz im Gegenteil!

"Ja, ich hatte eine bewegende Kindheit", erinnerte sich der Spitzen-Gourmet im Promiflash-Interview. Doch diese dunklen Zeiten hätten ihm befähigt, Negatives auch zu verarbeiten und seinen Blickwinkel nicht von schmerzhaften Erfahrungen bestimmen zu lassen – sondern das Positive im Leben zu fokussieren: "Ganz nach dem Motto 'Mentales wird Reales'. Wenn ich mir ständig vorstelle, dass alles schlecht wird, dann wird es natürlich auch schlecht", erklärte der 46-Jährige. Er ist sich sicher: "Der Kopf steuert schon sehr viel."

Vielleicht ist Alexander auch dank dieser Einstellung so erfolgreich geworden: Der Gastronom tritt nicht nur in etlichen Fernseh-Koch-Duellen an und führt ein eigenes High-Class-Hotel – seine Kochkünste wurden 2008 sogar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet! Seit Anfang des Jahres tourt Alexander zudem mit seinem eigenen Programm "Alexander Herrmann LIVE – Die Koch-Late-Night-Show" quer durch Deutschland.

Sebastian Drüen Alexander Herrmann, TV-Koch

Instagram / alexander_herrmann_offiziell Alexander Herrmann mit der "The Taste"-Trophäe, November 2014

EuropaPark Alexander Herrmann bei seiner Koch-Late-Night-Show

