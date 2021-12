Ruth Moschner (45) konnte das Duell für sich entscheiden. Die erfahrene Moderatorin trat am vergangenen Samstagabend bei Schlag den Star gegen TV-Koch Alexander Herrmann (50) an. In einem spannenden Battle spielten die beiden bis weit nach Mitternacht gegeneinander. Den Sieg mit nach Hause nehmen konnte am Ende die The Masked Singer-Chef-Raterin. Jetzt freut sich die gebürtige Münchnerin über diesen Triumph!

Auf Instagram betont Ruth: "Danke dir, lieber Alexander, dass du so ein fairer und großartiger Gegner auf Augenhöhe warst." Außerdem bedankt sich die Blondine bei Moderator Elton (50) für seine Geduld und bei Kommentator Ron Ringguth (55) für dessen kluge Sprüche. "Danke an alle, die mitgefiebert und mich unterstützt haben", freut sie sich weiter.

Dass Ruth als Gewinnerin aus der Show hervorging, wundert die Zuschauer wenig. "Sie hat verdient gewonnen", "Das muss man anerkennen, dass sie die Stärkere der beiden war" oder auch "Du hast den lieben Alexander in die Pfanne gehauen", würdigen die Fans die Leistung der TV-Lady.

Alexander Herrmann und Ruth Moschner

Ruth Moschner, Juni 2020

Alexander Herrmann, Koch

