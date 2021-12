Wer wird sich dieses Mal bei Schlag den Star durchsetzen? In der vergangenen Folge der TV-Show mussten Katja Burkard (56) und Olivia Jones (52) zeigen, was sie drauf haben. Nach einem langen Hin und Her konnte sich am Ende Katja den Sieg mit einem Punktevorsprung von 62 zu 43 sichern. Am kommenden Samstag steht ein neues Match an. Dieses Mal treten Ruth Moschner (45) und Alexander Herrmann (50) gegeneinander an.

Am 18. Dezember kämpfen die Moderatorin und der Fernsehkoch in verschiedenen Spielen um die Siegersumme von 100.000 Euro – und dabei werden die beiden sich offenbar nichts schenken. "Lieber Alexander, einen guten Geschmack hast Du ja, zumindest bei Deiner Gegnerin. Diesmal gibt's für Dich zu Weihnachten keine Rute, sondern eine Ruth. Du bist ein richtiges Schnitzel! Und was macht man mit Schnitzeln? Richtig, man haut sie in die Pfanne!", machte Ruth ihrem Gegenspieler gegenüber ProSieben schon eine Ansage. Doch auch Alexander ist bereits siegessicher: "Liebe Ruth, vergiss den Kajalstift und die Mascara nicht. Damit du dann nachziehen kannst, wenn du weinst, weil du verlierst. Ich freu mich: Das wird so schön, wenn ich dann gewinne!"

Neben Ruth und Alexander können sich die "Schlag den Star"-Zuschauer aber auch auf musikalische Gäste freuen. Leoniden werden mit ihrem Song "L.O.V.E" und Loi mit ihrem Hit "I follow" auftreten. Freut ihr euch auf das Duell zwischen Ruth und Alexander? Stimmt ab!

Instagram / katja_burkard_official Olivia Jones und Katja Burkard im November 2021

ProSieben / Steffen Z. Wolff Ruth Moschner und Alexander Herrmann

Instagram / loi.music Loi, Sängerin

