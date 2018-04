Verbirgt sich hier vielleicht weiterer Nachwuchs? Erst im November 2016 sind Nazan Eckes (41) und ihr Liebster Julian Khol (38) zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihre Jungs Lounis (3) und Ilyas (1) halten die schöne Moderatorin ordentlich auf Trab – den Trubel dokumentiert sie regelmäßig mit ihrer Kamera. Doch nicht nur die süßen Mama-Selfies sorgen bei den Fans für Begeisterung. Die Brünette postete jüngst mehrere Schnappschüsse des Familienurlaubs auf Mallorca und besonders einer davon ist verdächtig: Bekommt die Moderatorin etwa noch ein Baby?

Schwangerkugel oder doch nur ein Windhauch im weiten Cardigan? Auf ihrem Instagram-Kanal nahm die Zweifach-Mama ihre Follower in den vergangenen Tagen auf den Balearen-Trip mit. Neben süßen Fotos ihrer Söhne veröffentlichte die 41-Jährige zudem ein Bild, auf dem sie in die Ferne blickt – und zugleich sehr viel fülliger wirkt als sonst! Dazu schrieb Nazan: "Etwas Besonderes liegt in der Luft!" Ihre Fans vermuteten sogleich: "Vielleicht noch ein Baby?" – und freuten sich: "Eine kleine Nazan wäre ein Segen!"

Doch nur viel Wind um nichts! Dass ihre kleinen Schätze in nächster Zeit kein Geschwisterchen begrüßen dürfen, bestätigte die Kölnerin mit einer weiteren aktuellen Aufnahme: Gewohnt schlank und ganz ohne Murmel steht Nazan lässig vor einem riesigen Holztor und strahlt in die Kamera. Da haben die Meeresböen den Bewunderern wohl einen optischen Streich gespielt. Würdet ihr euch ein drittes Kind für das TV-Gesicht und ihren Gatten wünschen? Stimmt unten ab.

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes im Urlaub auf Mallorca

Instagram / eckes.nazan Moderatorin Nazan Eckes mit ihren Söhnen Lounis und Ilyas

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes, TV-Moderatorin

