Vom Altersdurchschnitt ihrer Germany's next Topmodel-Girls ist sie zwar schon weit entfernt, in Sachen Sex-Appeal steht sie den jungen Hüpfern allerdings absolut in nichts nach. Auch mit stolzen 44 Jahren ist Heidi Klum immer noch rundum knackig. Das beweist die deutsche Laufstegschönheit aber nicht nur allzu gerne mit supersexy Red-Carpet-Auftritten – jetzt setzt Heidi mit einem ziemlich textilfreien Magazin-Cover noch einen obendrauf!

In der Mai/Juni-Ausgabe wird die Vierfachmama auf dem Titelblatt der US-amerikanischen Maxim zu sehen sein – komplett oben ohne. Das Ergebnis des durchaus ansehnlichen Nackt-Shoots teilte Heidi mit ihren Fans auf Instagram. Mit einer fliegenden Mähne im Undone-Look, einem verführerischen Blick und ganz ohne ein einziges Fetzchen Stoff versetzt das Supermodel seine Follower gehörig in Schnappatmung. Die sollten mittlerweile daran gewöhnt sein...

Heidi scheint seit Beginn ihrer Karriere optisch nicht im Geringsten gealtert zu sein. Mit dem neuesten Shooting ist sie damit einmal mehr Vorbild für ihre GNTM-Kandidatinnen, die sich in diesen Wochen bei Heidi selbst um eine mögliche Karriere als Cover-Girl bemühen.

Frazer Harrison/Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2017

Instagram / BbksKxBAsM- Heidi Klum, Model

Christopher Polk / Getty Images Heidi Klum, Model

