Justin Hartley (41) ist vor allem durch seine Rolle des Kevin Pearsons in der US-Hitserie This Is Us bekannt. Seit September 2016 berühren der 41-Jährige und seine Kollegen um Milo Ventimiglia (40) und Mandy Moore (33) mit der emotionalen Dramedy das Publikum. Nun muss der "Bad Moms"-Darsteller privat einige Tränchen verdrücken, denn sein geliebter Hund Memphis ist gestorben. In einem berührenden Social-Media-Statement nimmt der TV-Liebling nun Abschied von seinem kleinen Vierbeiner.

Der Vater einer 13-jährigen Tochter postet auf Instagram nicht nur eine Collage seines verstorbenen Haustiers, sondern widmet seinem vierbeinigen Freund auch einige Zeilen. "Für Memphis, eines der lustigsten, kämpferischsten und süßesten Tiere, die ich jemals lieben durfte. Danke, dass du unser Leben besser gemacht hast. Ich wünschte wirklich, wir hätten mehr Zeit gehabt. Ruhe in Frieden, kleiner Kerl", lauten Justins bewegende Worte.

Auch seine zweite Ehefrau Chrishell Hartley (36) nimmt in den sozialen Medien Abschied von ihrem flauschigen Familienmitglied: "Mit gebrochenen Herzen muss ich euch mitteilen, dass Memphis heute in den Himmel gekommen ist." Grund für das Ableben des Fellknäuels: Die Nieren des Mischlings haben versagt.

Bryan Bedder/Getty Images for Entertainment Weekly and PEOPLE Justin Hartley, Mandy Moore, Milo Ventimiglia und Susan Kelechi Watson (v.l.) in New York

Instagram / justinhartley US-Schauspieler Justin Hartley mit seinem Hund Memphis

Instagram / chrishellhartley Justin und Chrishell Hartley mit ihren Hunden

