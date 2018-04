Werden Jennifer Aniston (49) und Brad Pitt (54) wirklich wieder ein Paar? Seitdem die Schauspielerin ganz offiziell von Justin Theroux (46) getrennt ist, brodelt die Gerüchteküche um eine Liebesreunion der einstigen Eheleute munter vor sich hin. Immerhin zählten die beiden bis zu ihrer Scheidung im Jahr 2005 zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods. Nun sollen ihre alten Gefühle tatsächlich wieder aufflammen: Jen soll sogar darüber nachdenken, wieder bei Brad einzuziehen!

Laut der US-amerikanischen InTouch planen Jennifer und Brad derzeit ihre gemeinsame Zukunft. "Ihnen ist klar geworden, dass sie zusammengehören und der nächste logische Schritt in ihrer Beziehung zusammenziehen ist", möchte ein Insider wissen. Demnach möchte die 49-Jährige ihre Villa in Bel Air verkaufen: "Sie will dieses Kapitel hinter sich lassen und zu Brad in sein Haus in Pacific Palisades ziehen", verrät die Quelle weiter.

Brads Noch-Ehefrau Angelina Jolie (42) ist von dem möglichen Paarcomeback allerdings nicht begeistert. "Sie hasst die Vorstellung, dass er glücklich mit einer anderen Frau ist, vor allem, wenn es sich dabei um Jen handelt", erklärt der Insider. Jennifer und Angelina hegen nicht gerade freundschaftliche Gefühle füreinander: Bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" verliebte sich die 42-Jährige 2005 in ihren Kollegen und sorgte somit für das Beziehungsaus mit seiner damaligen Ehefrau Jen.

Christopher Polk/ Getty Images Jennifer Aniston und Justin Theroux auf dem roten Teppich

WENN Jennifer Aniston und Brad Pitt

Jason Merritt / Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt bei einem Auftritt in Hollywood 2015

