Die Show Let's Dance begeistert Jahr für Jahr und Woche für Woche die Zuschauer aufs Neue. Die kreativen Tänze und tollen Kostüme der Promis und die witzigen Sprüche der Jury machen die Sendung immer wieder zu einem TV-Highlight. Nur an eine Sache wollen sich die kritischen Fans wohl einfach nicht gewöhnen: Immer wieder gibt es einen großen Netz-Hate für die Songs, auf die die Paare tanzen!

Damit die Songs zum Takt der Tänze passen, wird jeder Hit von einer Coverband gespielt. Dadurch klingen die Titel natürlich nicht ganz so wie die Originale – und das stört die Netzgemeinde offenbar gewaltig. Bei Twitter bricht auch während der dritten Live-Show ein echter Shitstorm los: "Und die Sänger kommen mal wieder um Welten nicht an das Original heran", bemerkt eine Userin. Andere finden da noch klarere Worte, beispielsweise zum Song "I Got You Babe" von Cher (71) und Sonny Bono (✝62), zu dem Thomas Hermanns (55) tanzte: "Sonny Bono dreht sich im Grabe um."

Und selbst der gute Jive von Roman Lochmann (18) scheint angesichts der Musik in den Hintergrund zu rücken: "Da verhunzen die jetzt auch noch 'Ab in den Süden', schämt euch", beschwert sich eine Zuschauerin über die Neuinterpretation von Buddys Sommerhit.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Florian Ebener / Getty Images Jessica Paszka, Iris Mareike Steen und Chakall mit ihren "Let's Dance"-Partnern

Anzeige

MG RTL D / Guido Engels Julia Dietze und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin in der zweiten "Let's Dance'-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de