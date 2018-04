Ihr Mädchen ist die Ruhe selbst. Im vergangenen Juni wurde Caroline Beil (51) zum zweiten Mal Mutter. Sie und ihr Verlobter Philipp Sattler begrüßten Töchterchen Ava in der Familie – unter Stress und lautem Babygeschrei leiden die beiden seither aber nicht. Im Promiflash-Interview schwärmte die Blondine: "Sie ist ein Strahlekind. Sie hat Superlaune, sie ist wirklich erstaunlich gut drauf. Sehr relaxed und so kam sie auch schon auf die Welt, also ich glaube, da haben wir alles richtig gemacht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de