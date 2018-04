In der diesjährigen Staffel von Let's Dance tanzt auch GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) über die Bühne. Im Interview mit Promiflash offenbarte die Blondine bereits vor ihrem ersten Schritt auf dem TV-Tanzparkett: "Ich finde immer einen Weg, mir wehzutun oder irgendwas kaputtzumachen.” Ob sie wohl deshalb den Schock über ihre Verletzung in der zweiten Folge so schnell hinter sich ließ und gleich wieder motiviert und mutig Vollgas gab?



