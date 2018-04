Sie selbst wurde 2009 in der Show berühmt, doch heute hat Annemarie Eilfeld (27) eine ziemlich negative Meinung zu DSDS. Im Promiflash-Interview packte die Sängerin jetzt aus – ist bei dem Casting-Format alles fake? "Naja, also DSDS ist auf jeden Fall, also Fernsehen generell, immer eine große Mogelpackung, machen wir uns nichts vor", erklärte sie. Schon seit Jahren schaut die Ex-Kandidatin die Sendung nicht mehr. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund: "Dass wir da einen Superstar suchen, dass Deutschland da einen Superstar sucht, die Zeiten sind lange vorbei."



