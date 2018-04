Sie wirbeln wieder um die Wette: Die letzte Show von Let's Dance lief für GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen (26) und ihren Tanzpartner Christian Polanc (39) alles andere als rund: Während ihres Auftritts knickte die Blondine böse um und musste die Bühne anschließend mit einem pochenden Fuß und lediglich zehn Punkten verlassen. Ihre Emotionen darüber versucht sie diese Woche in ihrem Contemporary-Tanz auszuleben. Kann ihre gefühlvolle Runde auf dem Tanzparkett auch die Jury überzeugen?

Die Beine voller blauen Flecken und vorsichtshalber keine hohen Hacken an den Füßen – die Schauspielerin lässt sich von ihrem Tanztief absolut nicht aufhalten und gibt Vollgas. "Der Fuß ist noch dran und das ist die Hauptsache", freut sich Iris nach ihrer Performance. Auch die Kritiker am Jurypult müssen zugeben: Ihre Leistung hat sich etwas verbessert – so richtig begeistert ist leider trotzdem keiner. Während Joachim Llambi (53) Iris' fehlende Körperspannung bemängelt, fehlt es ihr laut Jorge Gonzalez (50) etwas an Eleganz.

Für Motsi Mabuses (36) Geschmack hat der Auftritt einfach keinen Pepp: "Es ist alles sehr monoton, man sieht die explodierenden Momente nicht eindeutig." Sie wünscht sich mehr Stimmung und Varietät von der Serien-Darstellerin. Das Ende vom Lied: 15 Punkte – immerhin fünf mehr als beim letzten Mal. Trotzdem kann es Iris kaum erwarten, die Zuschauer um ihre Stimmen zu bitten: "Ich will euch unbedingt zeigen, dass da noch mehr geht", strahlt sie hoffnungsvoll in die Kamera.



