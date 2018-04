Sind die Schmerzen doch noch zu groß? Vor zwei Wochen passierte es: Let's Dance-Sternchen Iris Mareike Steen (26) knickte beim leidenschaftlichen Paso Doble mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (39) um – und musste am Ende sogar von Christian getragen werden. In den vergangenen Tagen zeigte sich die GZSZ-Darstellerin aber kämpferisch. Aufgeben? Keine Option! Heute geht es wieder um alles: Aber Iris' Verletzung scheint noch nicht komplett auskuriert zu sein!

Promiflash ist live vor Ort und hat in der Werbepause beobachten können, wie Iris sich ihren lädierten Fuß massierte! Zu Beginn der Show wirkte es so, als würde die Blondine sogar noch leicht humpeln. Für Iris und Christian geht es heute Abend aber um alles: In der letzten Show kassierten die beiden magere zehn Punkte. Diesen Tanz-Schnitzer wollen sie jetzt mit einem Contemporary wieder wettmachen – aber ob ihnen das gelingt? Der Parkett-Profi und die Soap-Queen wirkten in der Unterbrechung angespannt und führten ein ernstes Vier-Augen-Gespräch.

Noch am Sonntag gaben Christian und Iris ein Update aus dem Tanzstudio, das bewies: Sie sind optimistisch! "Choreo für Show 3 steht, der Fuß hält und ich bin happy über den Fortschritt und sehr stolz", schrieb der 39-Jährige zu einem Instagram-Schnappschuss.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Florian Ebener / Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc beim Paso Doble bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Getty Images Christian Polanc und Iris Mareike Steen bei "Let's Dance"

Instagram / irismareikesteen Christian Polanc und Iris Mareike Steen im "Let's Dance"-Studio

