Für Sophia Thiel (23) läuft es offenbar wieder so richtig rund! In den vergangenen Monaten musste die Fitness-Bloggerin einen harten Schicksalsschlag verkraften: Nach einer langen Social-Media-Pause gab die Blondine bekannt, dass sie und ihr Freund Charlie nach fünf Jahren Beziehung ab sofort getrennte Wege gehen. Viel Ruhe und ein buchstäblicher Tapetenwechsel waren aber offensichtlich nicht das Einzige, was Sophia das erste Liebesaus ihres Lebens etwas erleichterte: Denn so ein Po formt sich sicher nicht von selbst!

Mit diesem Upload auf Instagram hat das lächelnde Model sicherlich auch den einen oder anderen Follower zum Strahlen gebracht. Die Aufnahme zeigt die sportbegeisterte Sophia zurück im Fitnessstudio. Ihr "Belfie", also ein Booty Selfie, spricht dabei mehr als tausend Worte: Während der Funkstille hat die Bodybuilderin offenbar viel Zeit zum Sporteln gehabt. Ihr Hintern ist so trainiert wie eh und je. Da bleibt sogar das fehlende Make-up völlig unbemerkt.

Die User sind von so viel PO-sivität jedenfalls hin und weg. "So wie du strahlst, brauchst du doch gar kein Make-up. Wirklich einen wahnsinnig tollen Po hast du aufgebaut", lautet nur einer der vielen begeisterten Kommentare.

