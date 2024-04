"Viele Fehler": Sophia Thiels "Let's Dance"-Jive fällt durch

Es scheint nicht Sophia Thiels (29) Woche zu sein. In der heutigen Let's Dance-Ausgabe wagten sich die Fitnessinfluencerin und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel (29) an einen Jive. Und direkt in den ersten Sekunden passierte ein Fauxpas. Sophia hat einen Aussetzer – das merkten auch die Fans auf X: "Uff, viele Fehler drin" und "Ein ziemliches Gestolpere", kritisieren beispielsweise zwei User. Viele finden die Performance "wacklig und unbeholfen". "Schade, der Tanz ist nicht für sie gemacht", betont ein anderer Nutzer.

Auch die Jury hat einige Kritikpunkte. "Du warst leider aus der Musik raus, besonders am Anfang. [...] Ich fand die Kicks gut, aber das muss durchgängiger sein", erklärte der Juror Joachim Llambi (59) und bewertete die Darbietung mit schlappen vier Punkten. Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) sind gnädiger – sie geben jeweils sechs Punkte. Für Sophia muss das aber nicht das Aus bedeuten, denn sie und Alexandru können sich noch beim Discofox-Marathon beweisen.

Nach den einzelnen Performances werden die Paare gemeinsam auf dem Parkett stehen und versuchen, die Jury mit ihren Moves vom Hocker zu hauen. Schritt für Schritt werden Stars rausgewählt. Der Promi, der nach den insgesamt neun Minuten am meisten überzeugt, gewinnt die Challenge. Der Gewinner bekommt am Ende zehn zusätzliche Punkte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jurymitglied

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fandet ihr die Performance? Super, trotz der Fehler. Gar nicht gut – leider. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de