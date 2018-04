Nachdem Sophia Thiel (23) nicht nur die Trennung von Jugendliebe Charlie, sondern auch den Tod ihrer geliebten Oma verwinden musste, geht es jetzt wieder bergauf mit der Fitness-YouTuberin. Sie ist in ihre erste eigene Wohnung gezogen und präsentiert diese stolz auf YouTube: "Das ganze hat 78 Quadratmeter, wirkt ein bisschen kleiner wegen der Dachschräge, aber ich bin so happy und ich wollte auch nichts monströses, dann muss ich nämlich nicht so viel putzen."



