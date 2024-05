In nur einem Jahr: So sehr hat sich Sophia Thiel verändert!

Sophia Thiel (29) ist eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands. Mit ihrem Content rund um die Themen Sport und Fitness konnte sich die Blondine bereits eine ordentliche Followerschaft aufbauen. Vor allem auch, weil sie diese regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben lässt. Dabei beschönigt die 29-Jährige auch keineswegs die Realität – so wie auch zuletzt. Auf Instagram präsentiert Sophia ihren Fans eine Gegenüberstellung zweier Videos, die sie jeweils in einer anderen Phase ihres Lebens zeigen – zwischen den Aufnahmen liegt lediglich ein Jahr, jedoch könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Alles zur krassen Veränderung der YouTuberin erfahrt ihr im Video!



