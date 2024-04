Für diese Paare ist der "Let's Dance"-Traum heute geplatzt!

Victoria Swarovski (30) kündigte es schon vergangene Woche an: In der heutigen Ausgabe von Let's Dance müssen gleich zwei Paare die Show verlassen! Diese Woche trifft zum einen Biyon Kattilathu (39) und seine Partnerin Marta Arndt (34). Sie konnten die Zuschauer mit ihrem langsamen Walzer nicht überzeugen. Und auch der Auftritt von Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) kam nicht gut an: Sie sind das zweite Paar, für das es sich ausgetanzt hat. Das Jury-Urteil sah ähnlich aus. Biyon und Marta bekamen 18 Punkte, Sophia und Alexandru nur 16. Dafür durften sich aber Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) ganz besonders freuen. Sie ergatterten für ihren Charleston 30 Punkte und damit die höchste Jury-Bewertung.

Beim Discofox-Marathon sah es anders aus. Tony Bauer (28) und Anastasia Stan mussten zuerst das Tanzparkett räumen. Am Ende entschied es sich zwischen drei Paaren: Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (36), Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) sowie Lulu Lewe und Massimo Sinató (43). Letztere holten sich dann die Krone – ihre Dance Moves brachten dem Paar zehn Extrapunkte ein. Die höchste Punktzahl des gesamten Abends sammelten aber Detlef und Ekaterine sowie Mark und Kathrin ein. Da in der vergangenen Woche niemand die Tanzshow verlassen musste, wurden die Bewertungen der sechsten Show auf die heutige draufgerechnet. Damit erhielten die Paare jeweils 61 und 59 Punkte.

Die Promiflash-Lesern hatten schon eine Vorahnung. In einer aktuellen Umfrage [Stand: 19. April, 19:15 Uhr] sahen von insgesamt 1.793 Teilnehmern nur 26 Personen (1,9 Prozent) Biyon und Marta als Favoriten an – damit schnitten sie am schlechtesten von den neun Paaren ab. Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) kamen mit 42 Stimmen, was 2,3 Prozent entspricht, aber ebenfalls nicht gut bei den Lesern an. Die meisten Fans scheinen Gabriel und seine Tanzpartnerin zu haben: 591 Umfrageteilnehmer, das heißt 33 Prozent, sahen ihn und Malika an der Spitze.

Getty Images Sophia Thiel und Alexandru Ionel, 2024

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

