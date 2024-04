Sophia Thiel bricht nach "Let's Dance"-Aus in Tränen aus

Für Sophia Thiel (29) ist Let's Dance vorbei. Ihr Jive konnte die Zuschauer am Freitagabend nicht überzeugen, weswegen sie zu wenige Anrufe bekam und ausschied. Im Interview mit RTL zeigt sie sich nun emotional, doch es sind Tränen der Dankbarkeit: "Ich hatte eine megatolle Zeit mit [Alexandru]. Ich erkenne mich kaum wieder und bin für die Reise sehr dankbar." Sie habe sehr viel über sich selbst lernen und ihr Selbstvertrauen stärken können. "Anderes Körpergefühl, anderes Selbstbewusstsein, ich sehe mich selbst in einem anderen Licht", betont die Fitnessinfluencerin.

Ob die Patzer in der Liveshow Schuld an ihrem Exit sind, wisse die Blondine auch nicht. "Wenn ich nicht ausgerutscht wäre, wüsste ich nicht, ob es gereicht hätte", führt Sophia aus. Denn sie stand schon mal im roten Licht und musste um ihren Platz in der Sendung bangen. Beim Jive passierten ein paar kleine Fehler – das bemerkten auch die Fans auf X: "Uff, viele Fehler drin" und "Ein ziemliches Gestolpere", kritisieren beispielsweise zwei User.

Die Jury rund um Joachim Llambi (59) übte auch ein wenig Kritik, war jedoch gnädiger als die Zuschauer: "Du warst leider aus der Musik raus, besonders am Anfang. [...] Ich fand die Kicks gut, aber das muss durchgängiger sein", betonte Llambi. Neben ihr musste auch der Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) an dem Abend die Sendung verlassen. Seine Performance mit Tanzpartnerin Marta Arndt (34) konnte ebenfalls nicht überzeugen.

Getty Images Sophia Thiel und Alexandru Ionel, 2024

RTL / Stephan Schmick Biyon Kattilathu, Motivationscoach

