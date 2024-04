"Lass sie reden": Sophia Thiel wehrt sich gegen Hass im Netz

Derzeit stellt die Fitness-Influencerin Sophia Thiel (29) ihr Können bei Let's Dance unter Beweis. Ihre Teilnahme an der beliebten Tanz-Show bringt scheinbar jedoch nicht nur Gutes mit sich. Die YouTuberin muss mit extrem viel Hass aus dem Netz fertig werden, wie sie nun auf Instagram teilt. In einem Video blendet die Buchautorin erschreckende Hate-Nachrichten ein, die sie täglich auf Social Media erreichen. "Da bewegt sich ein Elefant ja geschmeidiger", lautet nur eine der zahlreichen gehässigen Botschaften. Scheinbar noch lange kein Grund für Sophia, sich davon unterkriegen zu lassen. Denn in dem Clip läuft das Lied "Lasse Redn" von Die Ärzte. Mit ihrer Songauswahl und den Worten "Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu" macht die Bloggerin ihre Meinung zu den Hassnachrichten mehr als deutlich!

In den Kommentaren des Beitrags erhält die Sportlerin dafür viel Zustimmung. Ihre TV-Kollegin Jenny Elvers (51) richtet zum Beispiel wohlwollende Worte an Sophia: "Versuche dir diese furchtbaren Kommentare nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen". Ein Ratschlag, den das Fitnessmodel offenbar schon befolgt. In ihrer Story berichtet sie stolz: "Ich konzentriere mich immer mehr auf die ganzen positiven Partypeople unter euch als auf die Hater.". Dank ihrer unterstützenden Fans sei ihr Profil für sie zu einem richtigen Safe Space geworden.

Ihr neu gewonnenes Selbstbewusstsein kann ihr bei der aktuellen "Let's Dance"-Folge wohl nicht schaden. Denn in dieser Woche tritt Sophia anders als sonst nicht mit ihrem eigentlichen Tanzpartner Alexandru Ionel (29) auf. Stattdessen wird sie mit Valentin Lusin (37) einen Tanz performen. "Wir wollen euch mit einem langsamen Walzer verzaubern", kündigte die YouTuberin vielversprechend im Netz an.

