Schluss mit Mobbing! In der Show "Stahl:hart gegen Mobbing" wird Carsten Stahl ab dem 9. April auf RTL II (20.15 Uhr) zu sehen sein. Dort sagt der ehemalige "Privatdetektive im Einsatz"-Darsteller den Tätern den Kampf an und hilft den Opfern, sich gegen Sprüche und Schläge zu wehren. Im Promiflash-Interview verrät Carsten, was er sich von seiner neuen Sendung erhofft: "Ich will mit dieser Sendung Mobbing in das Bewusstsein unserer Gesellschaft heben."



