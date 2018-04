Er hat es nicht leicht. Woche für Woche kämpft Chakall in der TV-Tanzshow Let's Dance um ein positives Jury-Urteil und die Anrufe der Zuschauer. Dass der berühmte Koch nicht gerade zu den Favoriten der Sendung gehört, ist längst kein Geheimnis mehr. Bisher landete er jedes Mal auf dem letzten Platz der Tabelle, konnte sich nur durch die Gnade des Publikums retten. Auch in der vierten Liveshow wird er auf dem Parkett stehen und gegen seine Promi-Kollegen antreten. Für Chakall eine besondere Ehre, schließlich steht Hoffnung für ihn nach seinem bisher eher schwierigen Leben an erster Stelle. Er hat früh gelernt, was es heißt, positiv zu denken.

Im Einspieler zu seinem jüngsten Auftritt zeigte sich der Argentinier von seiner emotionalen Seite und verriet: "In meiner Kindheit war nicht alles perfekt, aber ich habe immer positiv gedacht. [...] Man muss immer positiv denken und sein Bestes geben." Kein Wunder, dass der Song "I'm A Believer" von den Monkees, zu dem er den Jive performen musste, für ihn eine besondere Bedeutung hat. "Ich bin ein Believer. Hoffnung existiert immer." Und auch diese Woche zahlte sich sein Optimismus aus.

In dem Clip, der vor seinem Auftritt bei RTL gezeigt wurde, thematisierte der 45-Jährige auch seine Leistung und versprach: "Jetzt ist es noch eine Katastrophe, aber ich werde gut. [...] Ich möchte die Zuschauer nicht enttäuschen, weil sie so nett waren bis jetzt. Ich bin vielleicht nicht so gut, wie alle anderen, aber ich arbeite jeden Tag wie ein verrückter Tiger." Ob man ihm auch nächste Woche wohlgesonnen ist, bleibt abzuwarten. Diesen Freitag musste YouTube-Star Heiko Lochmann (18) das Format verlassen.

Florian Ebener / Getty Images Chakall und Marta Arndt in der 3. Liveshow von "Let's Dance" 2018

Lukas Schulze / Getty Images Chakall und Marta Arndt in der Kennenlernshow bei "Let's Dance" 2018

Andreas Rentz / Getty Images Chakall bei "Let's Dance" 2018

