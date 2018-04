Sind sie bald wieder als Kumpels unterwegs? Bei GZSZ gehen John (Felix von Jascheroff, 35) und Leon (Daniel Fehlow, 43) seit vielen Wochen getrennte Wege. Johns Lügen, die Schwarzgeld-Aktionen und der durch ihn ausgelösten Brand im gemeinsamen Club Mauerwerk entzweiten die Männer, die eigentlich unzertrennlich schienen. Seitdem hoffen die Zuschauer auf eine Buddy-Reunion – hat das Warten für die Daily-Fans jetzt endlich ein Ende?

In den letzten Wochen näherten sich John und Leon in der Soap wieder an – scherzten sogar miteinander. Aber der Stachel saß beim Koch wegen des Betrugs seines Freundes immer noch tief. In einem Interview mit RTL verriet der Leon-Darsteller Daniel Fehlow, ob sein Serien-Charakter dem Hottie in naher Zukunft verzeihen kann. "John und Leon werden sicherlich wieder Buddies werden. Das geht ja gar nicht anders. Ich meine, die beiden sind ja fast Brüder", erklärte der Schauspieler. Der frischgebackene Zweifach-Papa ist sich sicher: Das wird schon wieder! "Denn man braucht immer einen guten Freund an seiner Seite", erzählte er.

Nicht nur vor der Kamera sind Felix und Daniel ein eingespieltes Team – auch abseits des Dreh-Rummels scheinen sich die Darsteller gesucht und gefunden zu haben. "Wir sind relativ dicke. Ich habe vor 17 Jahren angefangen und seitdem [...] teilen wir uns eine Garderobe und wir können schon ganz gut miteinander", erzählte Felix breit grinsend beim 25. GZSZ-Jubiläum im Promiflash-Interview.

