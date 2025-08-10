"Papa wäre stolz": Tunesien-Heirat war Leyla Heiter wichtig

Große Gefühle in Tunesien: Leyla Heiter (29) und ihr Ehemann Mike (33) feierten eine emotionale Hochzeitszeremonie im Heimatland von Leylas verstorbenem Vater. In einer nächtlichen Feier am Strand erlebte das Paar gemeinsam mit Leylas Verwandten eine bewegende Zeremonie. Leylas Vater Zouhaier, der 2018 unter ungeklärten Umständen ums Leben kam, konnte zwar nicht anwesend sein, sein Andenken spielte jedoch eine zentrale Rolle. "Mein Onkel sagte, Papa wäre so stolz auf mich", erzählte die Reality-TV-Darstellerin im Gespräch mit Bild.

Die Zeremonie wurde von Leylas Onkel und ihrer Mutter als Überraschung arrangiert, da nicht alle Familienmitglieder an der geplanten Märchenhochzeit in Italien teilnehmen können. Besonders gerührt zeigte sich Leyla, dass ihr Mann Mike direkt ins Herz der Familie geschlossen wurde. Der Abend am Strand war geprägt durch traditionelle Elemente – beide trugen prächtige tunesische, orientalische Gewänder, die sie noch stärker mit der Kultur ihrer Familie verbanden. Leyla betonte, wie wertvoll die Nähe ihrer Angehörigen sei, auch wenn sie nur wenig Arabisch spreche. Gemeinsam mit ihren Cousinen entwickelte sie eine einzigartige Mischung aus Deutsch, Englisch und Arabisch, unterstützt von einer Übersetzungs-App, die das Kommunizieren ermöglichte.

Bereits im Juli feierten die Reality-TV-Stars im "Palais Prinz Carl" in Heidelberg eine standesamtliche Traumhochzeit. Dort steckten sie sich funkelnde Cartier-Ringe im Wert von rund 15.000 Euro an und feierten mit Freunden und Familie ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden. Nach der romantischen Trauung ging es für das frisch vermählte Paar und seine Gäste auf die Dachterrasse, wo bei einer vierstöckigen Hochzeitstorte, einer Candy-Bar und extravaganten Cocktails ordentlich angestoßen wurde.

