Hätte Bachelors-Felix die letzte Rose an Paulina gegeben?

Kandidatin Paulina entschied sich, Die Bachelors freiwillig zu verlassen, weil es sie traf, dass Rosenverteiler Felix (33) mit einer Konkurrentin intim war. Felix konnte ihre Entscheidung zwar verstehen, war aber dennoch ein wenig enttäuscht. Im Promiflash-Interview verrät er, dass Paulina zu seinen Favoritinnen gehörte und unter Umständen sogar die letzte Rose bekommen hätte. "Ich mache kein Geheimnis daraus, dass Paulina bei mir weit vorne war bis zu den Dreamdates. Ich hatte mit ihr das aufregendste Date und natürlich auch mit ihr über Wochen richtig gute Gespräche", meint der Fotograf. Er sei sicher, dass egal, wer bei den Dreamdates hätte gehen müssen – es wäre mit beidseitigem Verständnis gewesen: "Das war in dem Fall leider sie und das hat verschiedenste Gründe – das nur auf die Dates mit den anderen zu beziehen, wäre mir da zu einfach."

Paulina brach das Dreamdate mit Felix ab, als sie von seiner Intimität mit einer anderen erfuhr. Für den Rosenkavalier alles andere als angenehm – tatsächlich war ihre Entscheidung im ersten Moment ein echter Schock für den 33-Jährigen, auch wenn er offenbar schon vorher ein ungutes Gefühl hatte. "Der Vibe war irgendwie off", erklärte er Promiflash seine Emotionen. Aber auch wenn er eine starke Verbindung zu Paulina gespürt habe, so habe diese im Vergleich zu den anderen beiden Mädels, Vivi und Şeyma, doch nachgelassen. Die Harmonie sei nicht mehr so intensiv wie vorher. Bei Vivi und Şeyma sah das anders aus: "Dafür waren die Dreamdates mit Şeyma und Vivi einfach zu gut."

Nun muss Felix sich für die letzte Rose zwischen den beiden verbliebenen Kandidatinnen entscheiden. Dabei hatte er zwischenzeitlich auch bei Viviane Zweifel. Er befürchtete, dass die Kombination aus ihm und der extrovertierten Vivi zu explosiv sein könnte. "Ich habe ihr das auch vor Ort gesagt. Sie weiß das. Ich mag ihr Temperament, aber zu dem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob das für mich der richtige Schritt ist, da ich einfach Ruhe in einer Beziehung brauche, so wie ich sie in einer Beziehung auch gebe", erklärt der Vater eines Sohnes. Dass es sich nur um eine körperliche Anziehungskraft handelt, glaubt Felix nicht: "Wir haben schon eine emotionale Bindung, allein durch das Thema mit unseren Kindern. Also nicht rein physisch."

RTL Felix Stein, "Die Bachelors"-Teilnehmer

RTL Paulina und Felix Stein bei "Die Bachelors" 2025

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

