Zu erwachsen: Fans entsetzt von North Wests Festival-Look

North West (12) besuchte zusammen mit einer Freundin das Osheaga-Musikfestival. Ein Fan entdeckte die Tochter von Kim Kardashian (44) und Kanye West (48) im Publikum beim Auftritt der Rapperin Bktherula und postete den Clip bei TikTok. In den Kommentaren fällt den Fans aber vor allem der Look des Teenagers auf – wie eine Zwölfjährige sieht sie mit den geflochtenen, blau gefärbten Zöpfen, der Luxus-Sonnenbrille und dem XXL-T-Shirt nämlich nicht gerade aus. "Das ist eine Red Flag – sie ist zwölf, sieht aber aus wie 14 oder 15. Als Eltern will man so etwas nicht, besonders bei kleinen Mädchen. Ermutigt eure Kinder nicht, älter auszusehen, als sie sind", meint ein User. Ein anderer schreibt: "Ich sehe kein Kind, ich sehe eine 19-Jährige."

Manche finden sogar, dass North noch wesentlich älter aussieht, etwa Mitte 20. Neben der anhaltenden Kritik am Look des Promi-Sprosses gibt es aber auch Nutzer, die Mitleid haben. "Ich finde das schlimm, sie möchte nur leben und Spaß haben, aber es sind immer Kameras um sie herum", kommentiert eine Userin. Andere meinen auch, dass ihre permanente Präsenz in der Öffentlichkeit ihre Entwicklung offenbar beschleunigt hat: "Sie wurde mit nur zwölf Jahren so oft ausgestellt, dass das ihre Entwicklung und Entscheidungsfindung stark beeinflusst haben könnte. Ich denke da an die langfristigen Auswirkungen..."

Tatsächlich ist North wohl alles andere als normal aufgewachsen. Als Tochter eines berühmten Rappers und eines Realitystars stand sie von Anfang an in der Öffentlichkeit – die Fans konnten ihr beim Aufwachsen zusehen. Aktuell scheint sie sich aber immer mehr von den mittlerweile geschiedenen Eltern abzukapseln. Für den ein oder anderen Fan ist das aber offenbar viel zu früh. So löste zum Beispiel Norths Besuch auf dem Coachella Festival ohne Erziehungsberechtigte einen regelrechten Shitstorm aus. Unter ihren TikTok-Clips sammelten sich wütende Kommentare, die sich größtenteils gegen Kim und Kanye richteten: "Sie wüssten nicht, was für Kinder angemessen ist, wenn es ihnen ins Gesicht klatschen würde." Andere kritisierten ironisch: "Kim benutzt das Coachella als Kindertagesstätte, was ich sehr lustig finde."

TikTok / kimandnorth North West im Mai 2025

ActionPress North West, August 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Juni 2023