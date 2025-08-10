Amira Aly zeigt neues Highlight in ihrem Luxusheim

Moderatorin Amira Aly (32) hat sich einen weiteren Traum in ihrem neuen Zuhause in Köln erfüllt. Im Mittelpunkt ihres luxuriösen Eigenheims steht eine eindrucksvolle Wendeltreppe, die sie stolz in einem Video auf Instagram präsentierte. Die Treppe, gefertigt aus dem gleichen Parkett wie der übrige Boden und ergänzt durch geschwungene, weiße Geländer, ist eines der Highlights der Immobilie. Zusammen mit ihren beiden Söhnen, die aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher (47) stammen, sowie ihrem Partner Christian Düren (35) zieht sie bald in das luxuriöse Eigenheim.

Das neue Zuhause wurde von Amira über Monate hinweg mit Liebe zum Detail geplant und umgesetzt. Auf insgesamt 400 Quadratmetern befinden sich unter anderem ein Fitnessraum, ein Büro und sogar eine sogenannte "Dirty Kitchen", in der Küchengeräte und Arbeitsmaterial verstaut werden können. Besonders beeindruckend ist die 600 Kilo schwere Kücheninsel in Marmoroptik, deren Einbau eine logistische Meisterleistung erforderte – zehn Männer packten mit an. Große Fenster, offene Räume und eine Lichtkuppel sorgen für Helligkeit, während ein praktischer Wäscheabwurf das Haushalten erleichtert.

Auch beruflich läuft es gut für Amira. Mit Christian wird sie im Herbst erstmals eine gemeinsame Show auf ProSieben moderieren. Das neue Quizformat "Deutschlands dümmster Promi" wurde bereits angekündigt. Trotz häuslicher Fortschritte musste Amira jedoch kürzlich einen kleinen Rückschlag verkraften: Wegen eines Tempoverstoßes auf der Autobahn verlor sie vorübergehend ihren Führerschein. Doch davon wird sich die 32-Jährige wohl kaum bremsen lassen, ihre Pläne für das neue Traumhaus voranzutreiben.

Getty Images Amira Aly, April 2025

Instagram / amiraaly Amira Aly im April 2025

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Lascana Summer Club in Berlin

