Lady Gaga verzaubert Fans: Neuer Song in "Wednesday"

Lady Gaga (39) sorgt in der zweiten Staffel der beliebten Netflix-Serie Wednesday für Aufsehen. Die Sängerin wird nicht nur in einer Gastrolle als Lehrerin Rosaline Rotwood auftreten, sondern auch den Soundtrack mit einem neuen Song bereichern. Der Titel des Stücks, "Dead Dance", wurde vom Magazin Variety bestätigt und soll pünktlich zur Veröffentlichung der zweiten Staffelhälfte am 3. September 2025 erscheinen. Fans spekulieren bereits, ob der Song möglicherweise bei einem Maskenball in der Serie zum Einsatz kommt. Der Trailer liefert jedenfalls Hinweise darauf, dass Wednesday erneut das Tanzbein schwingen könnte.

Der Soundtrack der Serie erreichte bereits in der ersten Staffel Kultstatus – vor allem dank des ikonischen Tanzes zu "Goo Goo Muck" von The Cramps. Auch in der neuen Staffel wird die musikalische Begleitung wieder großgeschrieben. Neben Klassikern von Künstlern wie Bruce Springsteen (75) oder Creedence Clearwater Revival umfasst das Repertoire auch Cover-Versionen und eigens komponierte Stücke. Alle Songs der ersten Hälfte von Staffel 2 sind bereits verfügbar und können auf Plattformen wie Spotify und Amazon Music gestreamt werden. Ein besonderes Highlight: Auf Spotify wird der Fortschritt im Playbalken vom legendären eiskalten Händchen symbolisiert.

Lady Gaga, die nicht nur durch ihre musikalischen Erfolge, sondern auch durch ihr schauspielerisches Talent in Filmen wie "A Star Is Born" und House of Gucci überzeugt hat, begeistert ihre Fans einmal mehr mit ihrer Vielseitigkeit. Ihre Rolle als Rosaline Rotwood sorgt schon jetzt für Spannung, während der Song "Dead Dance" vielversprechend als nächster Soundtrack-Hit gehandelt wird. Für die Sängerin, die für ihre außergewöhnlichen und kreativen Auftritte bekannt ist, bietet dies eine perfekte Gelegenheit, ihre künstlerische Vielfalt unter Beweis zu stellen und das Publikum erneut in ihren Bann zu ziehen. Die Fans können es kaum erwarten, die Pop-Ikone in diesem neuen, düsteren Umfeld zu erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025