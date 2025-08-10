Nach dem Exit-Drama: So denkt Bachelors-Felix über Intimität

Bei den Die Bachelors-Dreamdates musste Rosenverteiler Felix Stein (33) sich von einer seiner Favoritinnen verabschieden: Kandidatin Paulina brach den eigentlich romantischen Moment ab, als sie erfuhr, dass er mit einer Konkurrentin intim war. Aber hätte Felix anders gehandelt, wenn er gewusst hätte, dass Paulina ein Problem mit Intimität in der Show hat? "Nein, ich bin ja auch nicht mit dem Plan reingegangen, mit irgendwem körperlich zu werden", erklärt er gegenüber Promiflash. Auch wenn die Situation für den Fotografen sicher unangenehm war, hat er dennoch Verständnis für Paulinas Entscheidung: "Das weiß sie ja auch. Aber was man nicht vergessen darf: Mit Şeyma und Vivi hatte ich auch über Wochen – und eben auch bei den Dreamdates – ein so gutes Gefühl. Und da geht es um weit mehr als irgendetwas Intimes: Daher finde ich es etwas schade, dass der Fokus nach der Folge sehr von den beiden wegging."

Şeyma und Vivi sind die letzten beiden Mädels, die um Felix' Herz kämpfen. Welche von beiden die letzte Rose bekommt, wird sicher die schwerste Entscheidung für den 33-Jährigen. Eine Verbindung scheint er zu beiden zu haben. "Bei den Dreamdates fällt einem so viel Gewicht und Last ab, das habe ich insbesondere beim ersten mit Şeyma gemerkt. Unsere Zurückhaltung in den Gesprächen war plötzlich weg und das tat extrem gut", erklärt er im Promiflash-Interview. Man könne nicht nur miteinander zwanglos scherzen, sondern auch über intime, private und vor allem familiäre Dinge reden: "Sowohl mit Şeyma als auch mit Vivi, das bringt noch mal eine andere Dynamik mit sich und das war wirklich sehr, sehr schön."

Aber nicht nur Felix musste sich unfreiwillig von einer Kandidatin trennen. Auch der Bachelor Nummer zwei, Martin Braun, verlor eine Interessentin durch den freiwilligen Exit. Bei ihm entschied sich Lena zu gehen. Nach einem gemeinsamen Date auf einem Katamaran eröffnete sie dem zweifachen Papa, dass sie sich langfristig keine Beziehung mit einem Mann vorstellen könne, der bereits Kinder hat. Für Martin ein herber Schlag, der nicht ohne Tränen blieb. Dennoch sortierte er seine Emotionen und entschied sich, seine Kandidatinnen Clara und Leonie mit ins Finale zu nehmen.

0817234439 Felix Stein, Der Bachelor

RTL / Felix Stein Paulina, "Die Bachelors"-Teilnehmerin 2025

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" im Jahr 2025