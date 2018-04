Von der Musikbühne zurück aufs Parkett! Im vergangenen Jahr belegte Schlagerprinzessin Vanessa Mai (25) hinter Gil Ofarim (35) den zweiten Platz bei Let's Dance. Nun schlüpft die Sängerin wieder in ihre Tanzschuhe. An ihrer Seite ist allerdings nicht ihr damaliger "Let's Dance"-Partner Christian Polanc (39), sondern sein Kollege Vadim Garbuzov (30). Warum aber lassen die beiden gemeinsam die Hüften kreisen? Und was sagt seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (29) zum neuen Dancing-Duo?

Der kanadisch-österreichischer Tänzer ukrainischer Herkunft postet auf Instagram ein Foto, dass ihn mit Kathrin und Vanessa zeigt. Zu dem Bild schreibt der Weltmeister in Showdance Standard: "Ich genieße das Training mit Vanessa sehr und bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis." Auch Ex-Freundin und Tanzpartnerin Kathrin veröffentlicht das Trio-Foto – inklusive Statement: "Ich muss den besten Tanzpartner der Welt herborgen, aber an Vanessa Mai – wie könnte ich da Nein sagen?", schreibt die sportliche Blondine, die seit 2015 auch für "Let's Dance" an den Start geht, scherzhaft zu dem Schnappschuss.

Warum Vadim und Vanessa gemeinsam tanzen, verraten die zwei nicht. Allerdings macht der Spitzensportler im Promiflash-Interview deutlich, wie viel er von den Finalisten der vergangenen Staffel hält: "Mit Gil, Vanessa und Angelina (29) waren drei Top-Leute im Finale, die hätten wahrscheinlich ab einem gewissen Niveau in den mittleren Klassen Turniertänzer werden können." Kein Wunder also, dass sich Vadim für das (noch) heimliche Projekt Vanessa zurück aufs Parkett holt.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Vanessa Mai und Christian Polanc im "Let's Dance"-Finale 2017 in Köln

Instagram / vadim.garbuzov Vadim Garbuzov, "Let's Dance"-Profitänzer

Instagram / vadim.garbuzov Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger, Profitänzer

