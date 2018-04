Sie gilt als eine der bezauberndsten Frauen der Welt und ist auf den Laufstegen der Welt zu Hause. Als Victoria's Secret-Engel zog sie alle Blicke auf sich und auch als Gesicht von L'Oreal Paris bezirzte sie mit ihrer Schönheit. Die Rede ist von Doutzen Kroes (33) – Zweifachmama, Ehefrau und nach wie vor ein mega gehyptes Topmodel. Big im Business ist sie nun schon seit einigen Jahren. Jetzt besinnt sie sich darauf zurück, wie damals alles begann.

Die 33-Jährige ziert nicht nur das Titelblatt der Aprilausgabe des Fashion Magazines, sondern plaudert darin auch offen über den Anfang ihrer Karriere in den USA. "Ich war ein naives Mädchen, sprach kaum Englisch. Außerdem war ich sehr schüchtern und sagte kaum etwas. Ich hatte jeden Tag Heimweh, aber nach und nach bin ich dann irgendwie in die Branche hineingewachsen", verriet die Niederländerin. Damals sei die Modeindustrie noch anders gewesen, "irgendwie verspielter und nicht so berechnend", fügte sie hinzu. Durch Social Media habe sich einiges geändert. Liegt da etwa ein wenig Wehmut in der Luft?

Privat ist die Beauty bereits seit 2010 mit ihrem Landsmann Sunnery James (39) verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, die behutsam und geborgen in ihrer Heimat aufwachsen. "Es ist schön, die Kinder umgeben von Familie zu wissen. Sie sind der Link zur Zukunft und ich möchte, dass sie in einer großartigen Welt aufwachsen", beteuerte das Model.

Doutzen Kroes auf der New York Fashion Week 2018

Sunnery James und Doutzen Kroes auf der Blue Book Collection Gala 2017

Sunnery James und Doutzen Kroes auf der Victoria's Secret Fashion Show 2014

