Was für tolle Aussichten! Topmodel Doutzen Kroes (31) lässt es sich gut gehen. Den Beginn des neuen Jahres verbringt die Schönheit nämlich mit ihrer Familie am Miami Beach und führt dort den Paparazzi alle Facetten vor, die sie zu bieten hat: heißes Figurwunder, liebevolle Mutter und Sportskanone!

Miami scheint ein Lieblingsort des Victoria's Secret-Engels zu sein. Doutzen findet sich dort nicht nur immer wieder beruflich für sexy Fotoshootings ein, sondern verbringt dort auch entspannende Urlaube. Statt an Silvester also auf einer feucht-fröhlichen Party zu feiern, lässt die 31-Jährige lieber gemeinsam mit ihrem Ehemann Sunnery James (37) und den gemeinsamen Kindern Phyllon (5) und Myllena (2) in der Sonne die Seele baumeln. Heiße Paparazzi-Fotos zeigen Doutzen in heißer Action. Im knappen Bikini führt Doutzen ihr krasses Sixpack vor, tauscht innige Küsse mit Sunnery aus, kuschelt mit Söhnchen Phyllon oder schnappt sich einen Fußball. In Doutzen steckt nämlich ein ungeahntes Talent: Die Blondine ist ja ein wahrer Fußball-Profi. Wo andere tollpatschig und unbeholfen aussehen, macht Doutzen Kroes nämlich auch beim fröhlichen Kicken eine perfekte Figur.

In solch einem abwechslungsreichen Familienurlaub kommt die Erholung wie von allein. Doutzen Kroes kann bestimmt jede Menge Kraft tanken und 2017 privat und beruflich mit viel Energie neu durchstarten!

Wie spektakulär die Victoria's-Secret-Fashion-Show am 30. November in Paris war, seht ihr im Clip:

Splash News Sunnery James und Doutzen Kroes mit ihren Kindern Phyllon und Myllena

AM/Splash News Sunnery James und Doutzen Kroes

Instagram / doutzen Phyllon und Myllena, die Kinder von Topmodel Doutzen Kroes



