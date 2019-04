Zwillings-Alarm bei den About You Awards! Lena Gercke (31) und Doutzen Kroes (34) sind nicht nur äußerst erfolgreiche Models und auf den Zentimeter genau gleich groß mit ihren 1,79 Meter. Die beiden Grazien scheinen auch einen ähnlichen Klamottengeschmack zu haben. Auf dem Roten Teppich der Influencer-Preisverleihung in München kamen die Beautys im gleichen, knallroten Alexandre Vauthier-Minikleid! Haben sich die Zwei da etwa abgesprochen?

Das Ganze scheint doch eher ein Produkt des Zufalls zu sein. Bei Instagram postete Lena einen gemeinsamen Schnappschuss mit Doutzen und den Worten "Ich war heute morgen mit Doutzen shoppen" und einem Lachsmiley. Das lachende Emoji dürfte eher darauf hinweisen, dass sich die Blondinen keineswegs über ihre Kleiderwahl abgesprochen hatten. Eins steht fest: Beide machten eine gute Figur in dem raffinierten Kleid in Wickeloptik mit einem extra-tiefen Ausschnitt und Lenas Fans können sich nicht entscheiden, wem das Kleid besser steht.

Die Follower der ersten Germany's next Topmodel-Gewinnerin überhäuften die Laufstegschönheiten mit zahlreichen Komplimenten wie "Dieses rot steht euch beiden sehr gut" oder "Ihr seid zurecht Twinnies...beide wunderschön". Schon nach wenigen Stunden haben über 44.000 User auf den Like-Button gedrückt.

P.Hoffmann/WENN.com Lena Gercke bei den About You Awards 2019 in München

P.Hoffmann/WENN.com Doutzen Kroes bei den About You Awards 2019 in München

P.Hoffmann/WENN.com Lena Gercke im April 2019 in München

