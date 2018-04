In ihren Rollen als die vier besten Freundinnen Carrie, Charlotte, Samantha und Miranda spielten sich Sarah Jessica Parker (53), Kristin Davis (53), Kim Cattrall (61) und Cynthia Nixon (51) in die Herzen ihrer Zuschauer. In Sachen Mode gelten die Quasselstrippen in der Erfolgsserie Sex and the City längst als Stilikonen. Dass die vielen trendigen Outfits aber auch irgendwo verstaut werden mussten, eckt jetzt bei Miranda-Darstellerin Cynthia an. Zu Gast in einer Show enthüllt sie, welche Szene sie beinahe zur Verzweiflung brachte.

In The Wendy Williams Show erinnerte sich der sympathische Rotschopf an einen Moment während der Londoner Premiere des ersten "Sex and the City"-Films. Der Augenblick, in dem Mr. Big (Chris Noth) seiner Carrie den eigens für sie erbauten begehbaren Kleiderschrank präsentiert, löste tobenden Beifall im Saal aus. Für die 51-Jährige war diese Reaktion völlig unverständlich. "Ich war am Boden zerstört! Für mich bedeutete die Serie immer weibliche Ermächtigung. Frauen treffen ihre eigenen Entscheidungen, verfolgen ihre Träume und setzen sich füreinander an. Dass ein wohlhabender Mann seiner Auserwählten einen Kleiderschrank baut, widerspricht der Moral, die die Serie vermitteln sollte", gestand sie.

Nichtsdestotrotz beteuerte Cynthia, die in der Serie eine zielstrebige Anwältin verkörpert, dass sie die Kleider liebte, die sie während der Dreharbeiten tragen durften. Um die wird sie sich zukünftig weniger sorgen müssen. Die Erfolgsfrau konzentriert sich nämlich aktuell auf ihre mögliche Karriere als Gouverneurin von New York.

WENN.com Chris Noth (Big) und Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) in SATC

MAX NASH/AFP/Getty Images SATC-Stars Sarah Jessica-Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Bennett Raglin/Getty Images for Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureau Cynthia Nixon bei den Gotham Awards 2017

