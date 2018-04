Für Kourtney Kardashian (38) waren die vergangenen Monate ein einziges Auf und Ab. Der Reality-TV-Star war immer wieder im Fokus der Medien, während sich die Schlagzeilen um eine angebliche Trennung von Boyfriend Younes Bendjima förmlich überschlugen. Doch nach einem innigen Pärchen-Pic ist inzwischen klar: Die Unternehmerin und das Männermodel sind happy wie nie. Gemeinsam verbringen sie nun einen Urlaub in der Karibik – und besonders Kourt sieht dabei überglücklich aus!

Das Couple genießt gerade entspannte Tage auf den Turks- und Caicosinseln – hellblaues Meer und endlose Sonnenstunden inklusive! Ihre Fans nimmt Kourtney via Instagram natürlich mit ins Paradies: Sie zeigt sich strahlend und lachend beim Herumalbern auf dem Fahrrad, sexy auf dem Surfbrett oder einfach nur beim Relaxen am Strand. Neben romantischen Obstfrühstücken direkt an der Liege darf sich Younes vor allem über den Anblick seiner Liebsten freuen: Vor einer traumhaften Kulisse posiert die 38-Jährige für ihren Schatz in einem knappen, goldenen Bikini – und zeigt dabei ihren Hammer-Body.

Auf ihre durchtrainierte Figur kann die Mama von drei Kindern zugegebenermaßen ziemlich stolz sein! Doch ohne Schweiß kein Preis: Neben anstrengenden Workouts hält sich die Kurven-Queen auch an einen strikten Ernährungsplan – und verzichtet deshalb unter anderem auf raffinierten Zucker.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Younes Bendjima

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln

