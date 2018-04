Sie haben Kilos verloren und Liebe gewonnen! Nachwuchssänger Giulio Arancio kämpft momentan als Kandidat der TV-Show DSDS mit seiner Stimme um den Superstar-Titel. Doch das ist nicht sein erster Aufritt im deutschen Fernsehen. 2015 sagte er in der Sat1-Show The Biggest Loser überschüssigen Kilos den Kampf an. Seit einem halben Jahr schwebt der Wahl-Kölner mit italienischen Wurzeln nun im Liebesglück – und mit seiner Liebsten Nicole Handwerker (22) verbindet den Fitnessliebhaber eine ganz besondere TV-Vergangenheit!

Denn 2014 speckte die hübsche Blondine Nicole ebenfalls bei "The Biggest Loser" ordentlich ab und verließ die Show als Zweitplatzierte. Die damals 17-Jährige verlor in der Sendung sage und schreibe 33 Kilogramm ihres Körpergewichts. "Es verbindet schon, dass man den gleichen Kampf durchgestanden hat" erzählte Castingshow-Teilnehmer Giulio in einem Interview mit der Zeitschrift Closer.

Den Wunsch, ihre große Liebe zu treffen, hegte Nicole schon lange. In einem Interview mit Promiflash gestand sie 2014: "Ich wäre offen für was Neues. Man vermisst das ja schon, einen Freund zu haben." Wie ihr Traummann aussieht, spiele für sie kaum eine Rolle. "Hauptsache er hat einen guten Charakter", sagte sie.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Giulio Arancio bei Deutschland sucht den Superstar

Anzeige

Facebook / Nicole Handwerker Giulio Arancio und seine Freundin Nicole

Anzeige

Instagram / gyooofficial Giulio Arancio 2015 und Giulio Arancio 2018

Anzeige

Privat Nicole Handwerker nach und vor ihrer extremen Abnehmkur



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de