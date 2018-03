Da fehlt ja die Hälfte! Im Moment kämpfen die deutschen Gesangstalente wieder um den diesjährigen DSDS-Titel. Besonders Giulio Arancio überzeugt Dieter Bohlen (64) beim Recall in Südafrika mit seiner kräftigen Stimme. Doch der Elektrotechniker ist kein unbekanntes Gesicht im Reality-TV. Bei der Abnehm-Show The Biggest Loser nahm der 25-Jährige vor drei Jahren Teil – und das mit großem Erfolg. Der Nachwuchssänger speckte unglaubliche 100 Kilo ab.

"Bei meiner "Biggest Loser"-Teilnahme 2015 wog ich noch 180 Kilogramm“, berichtete er in einem Interview mit der Bild. Es scheint so, also hätte er geschafft, was so vielen beim Abnehmen zum Verhängnis wird: den inneren zu Schweinehund besiegen. Denn durch seine gepurzelten Pfunde halbierte er fast sein komplettes Gewicht. Und das, obwohl er bei The Biggest Loser nicht wirklich weit gekommen war, verlor er dort schon ganze 30 Kilo. Danach wäre er sogar noch weitere 50 Kilo losgeworden. Doch was genau ist sein Erfolgsgeheimnis? "Ich gehe sechs Tage die Woche im Fitnessstudio trainieren, esse wenig Kohlehydrate und viel Eiweiß“, verriet er.

Auch mit seiner Freundin Nicole, die mit jungen 17 Jahren beim TBL-Format Zweite auf dem Siegertreppchen wurde, tut er gerne etwas für seinen Körper. „Wir trainieren gemeinsam und spornen uns gegenseitig an.“ Kennengelernt und verliebt ineinanader haben sich die beiden allerdings nicht während der Show, sondern erst 2017, zwei Jahre nach seiner Teilnahme.

