Seit einem halben Jahr mischt Schauspielerin Gamze Senol den Kollekiez bei GZSZ auf! Sie spielt die toughe und temperamentvolle Türkin Shirin Akinci. Am Anfang war DAS aber ganz anders geplant: "Die Rolle war anfangs als Gastrolle angelegt und hat sich so gut etabliert und kam sehr gut an, dass die Schreiber sich die Rolle viel länger vorstellen konnten und jetzt bin ich weiter hier und freue mich riesig", erzählte Gamze im Promiflash-Interview bei JAM FM in Berlin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de