Steffi Brungs und Norman Langen feiern Gastauftritt bei GZSZ

Bei GZSZ steht ein besonderes Ereignis an. Stephanie Brungs (36) und Norman Langen (40) mischen die Serie mit einem Cameo-Auftritt auf. In zwei Folgen, die am 31. Juli und 1. August ausgestrahlt werden, sind die beiden als Moderatoren des fiktiven Wettbewerbs "Schlagerliebe Talent 2025" zu sehen. Für die Moderatorin und den Schlagersänger ist dies eine ganz besondere Ehre. "Ich bin seit Jahren GZSZ-Ultra-Fan und habe bis heute keine Folge verpasst. Plötzlich selbst am Set zu stehen, war einfach surreal – ich musste mich echt kneifen! Dass GZSZ nun eine Kooperation mit dem RTL-Up-Label Schlagerliebe eingeht, ist einfach perfekt und wirklich ganz besonders", freut sich Steffi gegenüber RTL.

Der Contest wird im altbekannten Mauerwerk stattfinden. Michi (Lars Pape) und Yvi (Gisa Zach, 51) wagen dabei einen gemeinsamen Auftritt. Doch noch bevor sie die Zuschauer begeistern können, überrascht Michi seine Duettpartnerin mit einem emotionalen Geständnis. Steffi war davon ganz schön überrascht, wie sie dem Sender berichtet: "Ich saß da und dachte: Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Diese Story wird die Fans richtig mitreißen." Norman war seinerseits von dem Song und der Choreografie der beiden begeistert: "Einfach Wahnsinn!"

Der Gastauftritt der Schlagerstars ist nicht die einzige aufregende Entwicklung bei GZSZ. Ab September dürfen sich die Zuschauer auf ein neues Gesicht freuen: Der Schauspieler Fabian Hanis steigt als Robin Zielke in die Show ein. Im Gespräch mit dem Privatsender berichtete er vor wenigen Tagen: "Ich hätte niemals gedacht, einmal bei einem so erfolgreichen Format dabei zu sein. Ich finde das immer noch ein bisschen unwirklich."

RTL / Anna Riedel Stephanie Brungs und Norman Langen bei GZSZ

RTL / Anna Riedel Norman Langen, Gisa Zach, Lars Pape und Steffi Brungs

RTL Benjamin Kampehl Fabian Hanis, Schauspieler