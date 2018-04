Sie ist die Neue im GZSZ-Cast und mischt in der RTL-Serie den Kolle-Kiez ordentlich auf! Seit September ist die Schauspielerin Gamze Senol in der Rolle der toughen Shirin Akinci zu sehen. Die Geschäftsfrau nimmt kein Blatt vor den Mund, ist temperamentvoll und brutal ehrlich. Bei den eingefleischten Fans kam die Figur Shirin anfangs alles andere als gut an. Im Promiflash-Interview spricht Soap-Darstellerin Gamze nun über ihren holprigen Serien-Start!

"Man guckt ja auch ein bisschen skeptisch, wenn eine neue Person reinkommt und fragt sich, wie die ist oder was sie macht", erzählte Gamze während des Promiflash-Interviews in den Räumen des Radiosenders JAM FM in Berlin. Dass ihre Rolle bei der GZSZ-Community für Diskussionen sorgen wird, habe die Schauspielerin erwartet: "Shirin war sehr prompt, klar und direkt. Ich habe mir schon gedacht, dass das so wird."

Am Anfang nahm sich Gamze die Kritik sehr zu Herzen, heute sieht sie das Ganze entspannt: "Es ist gut, dass die Leute darüber sprechen, Shirin macht was mit ihnen und das ist die Hauptsache", sagte sie. Wie findet ihr Shirin? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Shirin (Gamze Senol) und John (Felix von Jascheroff) bei GZSZ

RTL John Bachmann (gespielt von Felix von Jascheroff) und Shirin Akinci (Gamze Senol) bei GZSZ

RTL/ Rolf Baumgartner Gamze Senol spielt Shirin Akinci bei GZSZ

