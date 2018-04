Seit 2017 erfahren die Let's Dance-Kandidaten erst in der Kennenlernshow und somit live im Fernsehen, mit wem sie die nächsten Wochen tanzen. In den Vorjahren wurden die Promis und Profis bereits einige Zeit vorher informiert und starteten gemeinsam ins Training und in die Livesendungen. Doch ist das bis zur Bekanntgabe wirklich geheim? Im Promiflash-Interview klärt Coach Vadim Garbuzov (30) auf: "Es ist wirklich so, dass es keiner von uns weiß, mit wem er tanzt. Wirklich! Von den Profis sicher nicht." Vadim ist seit der achten Staffel Teil der Crew und seitdem sei es jedes Mal eine Überraschung gewesen.



