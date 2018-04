Sie schwebt wieder auf Wolke sieben! Orange Is the New Black-Schauspielerin Laverne Cox (45) zeigt endlich allen ihren neuen Freund. Bereits vor Monaten hatte die Transgender-Beauty verkündet: Sie ist wieder voll verknallt. Um ihren neuen Lover machte das Model seitdem ein Geheimnis – bis jetzt! Denn die Sophia Burset-Darstellerin präsentiert sich jetzt ganz vertraut mit ihrem heißen Schatz auf ihrem Social-Media-Profil!

In ihrer Instagram-Story gab die 45-Jährige mit ihrem Boyfriend jetzt ihr Pärchen-Debüt – mit einem innigen Pic! Die LGBTQ-Aktivistin und ihr blonder Liebster kuscheln darauf zusammen im Bett – er ist dabei oberkörperfrei, sie trägt sexy Lingerie. Den Namen ihres Baes offenbarte Laverne zwar nicht – doch die 14 Herz-Emojis auf dem Bild zeigen, wie glücklich sie mit ihm ist! Im März schwärmte die Sympathieträgerin im Access Hollywood-Interview: "Ich bin verliebt. Es ist so unglaublich. Liebe ist so unglaublich heilend!"

Bereits seit neun Monaten sind die beiden ein Paar – sie lernten sich über eine Dating-App kennen und lieben, wie Laverne erzählte: "Als ich mich von meinem Ex trennte, bin ich gleich zurück auf Tinder gegangen. Ich denke, wenn du daten willst, solltest du diese Apps besitzen." Und für die Turteltauben wurde aus dem Swipe nach rechts anscheinend die ganz große Liebe – sogar die Familien des anderen haben sie bereits kennengelernt.

Jamie McCarthy / Getty Images Laverne Cox, Schauspielerin

Instagram / lavernecox Laverne Cox, Schauspielerin

Instagram / lavernecox Laverne Cox, "Orange Is The New Black"-Darstellerin

