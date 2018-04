Jetzt wollen sie es wohl nicht mehr geheim halten! Schon seit einigen Wochen kocht die Gerüchteküche: Heidi Klum (44) und Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (28) sollen ein Paar sein. Erstmals gemeinsam gesichtet wurden das Model und der Musiker vor einem Restaurant in Hollywood. Das Treffen hatte aber rein berufliche Gründe, denn Tom und sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (28) sollen in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel einen Gastauftritt haben. Nun allerdings wurden der Gitarrist und Heidi beim Turteln im Urlaub erwischt - und einige Medien feiern das jetzt als Paar-Beweis!

Im beliebten Ferienort Cabo San Lucas in Mexiko entspannte das Duo am Pool. In einigen Medien kursieren Bilder, die die beiden leicht bekleidet beim Kuscheln und Knutschen zeigen. Nachdem Heidi und Tom erst kürzlich am Rande der TV-Show "America's Got Talent" in sehr vertrauter Pose gesichtet worden waren, feierten auch internationale Medien die beiden nun endgültig als neues Promi-Paar.

Warum auch nicht? Zwar trennt die beiden ein stattlicher Altersunterschied von 16 Jahren - aber dieser vermeintlichen Herausforderung stellen sich auch viele, viele andere Paare. Außerdem bringt Heidi Klum dank ihrer Liaison mit Vito Schnabel (31) durchaus Erfahrung mit jüngeren Männern mit - und auch dieses vermeintlich ungleiche Paar blieb deutlich länger zusammen als viele erwartet hatten.

Frazer Harrison/Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2017

Christopher Polk / Getty Images Model Heidi Klum auf dem Kid's Choice Award 2018

Sebastian Reuter/Getty Images Bill und Tom Kaulitz beim Young ICONs Award in Berlin

