Läuft da etwas zwischen den beiden? Seit der Trennung von Kunsthändler Vito Schnabel (31) im vergangenen Jahr ist Heidi Klum (44) offiziell Single. Obwohl das Liebesaus das Topmodel schwer mitgenommen hat, verkündete sie, offen für einen neuen Partner zu sein. Nun wurde sie zusammen mit Tokio Hotel-Sänger Tom Kaulitz (28) beim Verlassen eines Restaurants in Hollywood gesichtet. Doch dieses Treffen hatte keinen romantischen Hintergrund!

Stattdessen haben die beiden offenbar ein gemeinsames Projekt! Denn in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel bekommt Heidi laut news.de fachkundige Unterstützung von Tom und seinem Bruder Bill Kaulitz (28). Das Treffen war also rein professionell. Schon im Dezember gab es Gerüchte, dass die Tokio Hotel-Zwillinge in diesem Jahr einen Auftritt in der Castingshow haben werden. Bei einer Party von Designerin Ellen von Unwerth posierten die Musiker mit den GNTM-Juroren Michael Michalsky (51) und Thomas Hayo. Ein Indiz, das für eine Zusammenarbeit sprach. Offiziell bestätigt wurden die Gerüchte um einen TV-Auftritt der Twins bislang aber nicht.

Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass Bill sich in dem Format die Ehre gibt! Schon 2012 war der modebewusste Sänger bei einem GNTM-Fotoshooting mit von der Partie. Genügend Erfahrung hat der 28-Jährige allemal: Schließlich lief er selbst schon für Mode-Zar Karl Lagerfeld (84) über den Laufsteg!

Mr.Canon / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / billkaulitz Michael Michalsky, Bill Kaulitz, Ellen von Unwerth, Tom Kaulitz und Thomas Hayo

Christopher Polk / Getty Images Jurymitglied Heidi Klum bei den Auditions für die diesjährigen Ausgabe von "America's Got Talent"

