Er ist erst drei Wochen alt und hat die Bloggerwelt schon komplett von sich überzeugt: Am 19. März sind Fashionista Chiara Ferragni (30) und ihr Verlobter Fedez (28) Eltern des kleinen Leone Ferragni geworden! Seither hält die erfolgreiche Influencerin ihre Follower regelmäßig mit süßen Schnappschüssen ihres knuddeligen Knirpses auf dem Laufenden. Nun verzaubert Chiaras kleiner Mann die Community erneut als niedliche Schlafmütze!

Klar, das Leben als Bloggernachwuchs ist anstrengend: Chiara teilte in ihrer Instagram-Story gleich zwei Fotos vom schlummernden Leone – und der ist selbst dabei immer top gestylt! In cooler Jeans, Nike-Söckchen und niedlichem Kapuzenpulli mit Öhrchen gönnt sich der Spross eine Auszeit auf seinem Kuschelbär. Selbst ein Locationwechsel scheint dem Mini-Träumer nicht das Geringste auszumachen – stattdessen wird in der Kinderwiege einfach munter weitergedöst! Besonders putzig: Damit sich Leone auch in absoluter Sicherheit wiegen kann, platzierte sich das tierische Geschwisterchen, Hundedame Matilda, direkt unter dem Bettchen!

Der frischgebackenen Mama dürfte im Moment ebenfalls nach Schlafen zumute sein: Nicht nur ihr Babyboy hält sie ordentlich auf Trab – der Webstar arbeitet auch schon wieder fleißig am perfekten After-Baby-Body!

Instagram / fedez Fedez und Chiara Ferragni mit ihrem Sohn Leone

Instagram / chiaraferragni Leone Ferragni und Hund Matilda

Instagram / matildaferragni Hund Matilda und Chiara Ferragni

