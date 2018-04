Auf dieses neue TV-Format haben Kuppel-Fans lange gewartet! Am 9. Mai startet endlich Bachelor in Paradise bei RTL. In der neuen Rosenshow suchen ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten und -Kandidatinnen noch einmal vor Fernsehkameras nach der großen Liebe. Da bleibt eigentlich nur noch die Frage: Wie funktioniert die neue Sendung eigentlich? Eines ist schon im Vorfeld klar: Die Regeln versprechen turbulente Geschehnisse.

Auf der thailändischen Urlaubsinsel Koh Samui treffen zunächst die ersten 14 Teilnehmer aufeinander. Unter den Liebeshungrigen sind unter anderem Carina Spack, Johannes Haller, Philipp Stehler oder Evelyn Burdecki. Bei besonderen Dates lernen die Singles sich in wunderschöner Atmosphäre näher kennen. Im Wochentakt müssen sie dann abwechselnd ihre Rosen verteilen. Da dabei eine Gruppe immer in der Überzahl ist, bleibt am Ende immer ein Kandidat übrig, der noch in derselben Nacht seine Koffer packen muss.

Pikant: Genau wie bei Love Island mischen immer wieder neue Männer und Frauen die Liebeskonstellationen auf. Schließlich sollten am Ende nur Paare übrig bleiben, die es tatsächlich ernst miteinander meinen. Ob in dieser Show wirklich jemand die ganz große Liebe findet? Stimmt ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

