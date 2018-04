Erst der Termin und jetzt stehen auch die Kandidaten fest. Bachelor in Paradise startet am 9. Mai bei RTL. Das Spin-Off von Der Bachelor und Die Bachelorette flimmert in diesem Jahr erstmals über die deutschen Bildschirme. Zunächst 14 verschmähte Teilnehmer dürfen unter der thailändischen Sonne noch einmal ihr Liebesglück suchen. Spekulationen gab es bereits und nun ist auch klar, welche ehemaligen Rosenanwärter auf Flirtkurs gehen.

Für Carina Spack hieß es erst vor einigen Wochen kurz vor dem Finale "Ich habe leider keine Rose für dich". Bei Bachelor Daniel Völz (33) schaffte sie es nur auf Platz drei. Johannes Haller hatte 2017 ebenfalls kein Glück: Bachelorette Jessica Paszka (27) entschied sich nämlich lieber für David Friedrich (28). Beide könnten nun auf Koh Samui anbandeln. Auch Carinas einstige Konkurrentin Yeliz Koc, die dem Rosenkavalier eine deftige Ohrfeige verpasste, gesellt sich zu den Singles.

Ein besonderes Schmankerl für die Zuschauer dürfte wohl die Teilnahme vom Ex-Bachelor Oliver Sanne (31) sein. Zwar überreichte er Liz Kaeber (25) seine letzte Rose, doch die Liebe hielt nicht. Vielleicht findet er ja nun gefallen an Saskia Atzerodt (26), die 2014 eine Abfuhr von Leonard Freier (33) erhielt.

Hier alle Kandidaten im Überblick:

Carina Spack

Saskia Atzerodt

Yeliz Koc

Johannes Haller

Domenico De Cicco

Oliver Sanne

Philipp Stehler

Erika Derodnova

Lina Kolodochka

Evelyn Burdecki

Carolin Ehrensberger

Christian Rauch

Marvin Osei

Pamela Gil Marta

MG RTL D / Arya Shirazi Carina, Bachelor-Kandidatin 2018

RTL/Stefan Gregorowius Oliver Sanne, Bachelor 2015

MG RTL D / Arya Shirazi Yeliz, Bachelor-Kandidatin 2018

RTL/ Bernd Jaworek Philipp Stehler, Bachelorette-Kandidat 2015

RTL/Stefan Gregorowius Pamela Gil Marta, Bachelor-Kandidatin 2015

RTL / Arya Shirazi Domenico, Bachelorette-Kandidat 2017

RTL / Marie Schmidt "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki am Strand

MG RTL D / Arya Shirazi Lina, Bachelor-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL / Melanie Reisert Carolin Ehrensberger

RTL / Stefan Gregorowius Christian Rauch, Bachelorette-Kandidat 2014

RTL / Stefan Gregorowius Saskia Atzerodt beim Bachelor 2016

RTL/ Stefan Gregorowius Marvin Osei, Bachelorette-Kandidat 2015

Instagram / erika_dnova Erika Dorodnova, "Bachelor"-Kandidatin 2017



