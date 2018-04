Sie sollen das neue deutsche Traumpaar sein. Topmodel Heidi Klum (44) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) wurden knutschend im Urlaub abgelichtet. Seitdem wird in vielen Medien von den beiden als Liebesduo berichtet. Aber was sagen die Promis zu der vermeintlichen Beziehung der Germany's Next Topmodel-Queen und dem jungen Rocker? Promiflash hakt nach und begegnet vielen ungläubigen und überraschten Stars.



