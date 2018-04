Pietro Lombardi (25) muss momentan stark sein. Da der Sänger laut eigener Aussage in den vergangenen Monaten ordentlich zugelegt hat, ist nun Diät angesagt. Pizza, Pasta und Co. sind für den jungen Vater ab sofort tabu! Das schmeckt ihm allerdings so gar nicht. Spontan bringt der Italiener nun in seiner Instagram-Story seine Sehnsucht in einem eigenen Pizza-Song zum Ausdruck: "Pizza, Pizza wo bist du hin..."



